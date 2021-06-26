Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот
Первая партия вакцины от CJVID-19 «Спутник лайт» поступилf в гражданский оборот. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения городской поликлиники в Белгороде, информирует ТАСС.
«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник лайт» вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», — цитируют главу ведомства «Известия».
По словам главы Минздрава, до конца июля в оборот поступит в общей сложности порядка 2,5 млн доз препарата. Об этом пишет Газета.ru.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшую неделю намерен вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+21 665 / сут.
Умерли
133 тыс.+619 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 347 / сут.
- Правоохранители задержали одного подозреваемого в стрельбе в Ивановской области
- Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот
- Собянин: Москва заново переживает пандемию из-за нового штамма COVID-19
- Андрей Бочкарёв: На станции «Терехово» Большого кольца метро завершен монтаж эскалаторов
- Дефицитная вакцинация. В России растет число инфицированных и желающих привиться
- ВОЗ: Не стоит опасаться вакцинации от коронавируса при планировании беременности
- В России за прошедшие сутки выявили 21 665 новых случаев коронавируса
- Удмуртия вслед на рядом регионов приостановила вакцинацию из-за дефицита вакцин
- Житель Ивановской области расстрелял троих человек
- СМИ: Мэрлин Мэнсон решил сдаться полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru