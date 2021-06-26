Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот

«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник лайт» вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», — цитируют главу ведомства «Известия».

По словам главы Минздрава, до конца июля в оборот поступит в общей сложности порядка 2,5 млн доз препарата. Об этом пишет Газета.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшую неделю намерен вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

