Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот

Первая партия вакцины от CJVID-19 «Спутник лайт» поступилf в гражданский оборот. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения городской поликлиники в Белгороде, информирует ТАСС.

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«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник лайт» вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», — цитируют главу ведомства «Известия».

По словам главы Минздрава, до конца июля в оборот поступит в общей сложности порядка 2,5 млн доз препарата. Об этом пишет Газета.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшую неделю намерен вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:РоссияВакцинацияВакцинаМинздрав
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