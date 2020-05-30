Вакцина от COVID-19 может быть в виде капель в нос
Вакцина от коронавируса может быть выпущена в виде капель для носа, а не только как препарат для инъекций. Об этом рассказал директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
«Это препараты как на основе вирусных векторов, так и один синтетический препарат. Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос», - отметил он в интервью для фильма «Опасный вирус. Вакцина» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).
Он отметил, что в рамках крупномасштабного доклинического исследования выясняется эффективность препарата и его безвредность, сообщает Газета.ru. Эти работы планируется начать в июле и закончить в середине сентября, отмечает RT.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19
«В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.
Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru