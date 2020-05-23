Названы изготовители вакцины от коронавируса

Массовое производство вакцины против новой коронавирусной инфекции начнется к концу лета. Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург агентству РИА Новости.

«Нам такие сроки ставят, исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство», - заявил ученый.

Российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов подтвердил готовность препарата от коронавируса нового типа.

«Вакцина уже готова. Она хорошая, потому что ее уже проверили на себе все, кто ее делал. Значит, они защищены от того вируса, с которым работают. Большего контакта с «короной» (COVID-19 – прим. НСН), чем у вирусологов, нет ни у кого. Самая высокая группа риска – вирусологи и врачи.

Эта вакцина сделана особым методом – она не цельная, как раньше были вакцины (живой или убитый вирус). Новая вакцина сделана с помощью биотехнологий. Это уже современный путь изготовления препарата», - напомнил эксперт.