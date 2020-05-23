Названы изготовители вакцины от коронавируса
Главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, кто займется производством вакцины от COVID-19.
Массовое производство вакцины против новой коронавирусной инфекции начнется к концу лета. Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург агентству РИА Новости.
«Нам такие сроки ставят, исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство», - заявил ученый.
Российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов подтвердил готовность препарата от коронавируса нового типа.
«Вакцина уже готова. Она хорошая, потому что ее уже проверили на себе все, кто ее делал. Значит, они защищены от того вируса, с которым работают. Большего контакта с «короной» (COVID-19 – прим. НСН), чем у вирусологов, нет ни у кого. Самая высокая группа риска – вирусологи и врачи.
Эта вакцина сделана особым методом – она не цельная, как раньше были вакцины (живой или убитый вирус). Новая вакцина сделана с помощью биотехнологий. Это уже современный путь изготовления препарата», - напомнил эксперт.
Феликс Ершов отметил, что ученые ожидают получения господдержки в случае успеха вакцины. Он также назвал возможных изготовителей нового препарата.
«Минздрав обещал долго не тянуть с регистрацией вакцины. Обычно это процесс долгий. Думаю, изготавливать препарат может тот же «Фармстандарт», который также занимался производством вакцины», - считает академик.
Эксперт отметил, что вакцинация не потребуется даже половине россиян.
«Сначала нужно посмотреть, есть ли у человека защитные антитела. Например, многие молодые люди не болели, но у них обнаружены антитела. Это значит, что произошла естественная иммунизация, то, что называется «коллективный иммунитет». Без вакцины полностью справиться с этой пандемией не удастся» - сказал Феликс Ершов.
Ранее сообщалось, что в России прошли неофициальные испытания вакцины от коронавируса на людях. И они оказались успешными. В качестве добровольцев, как рассказал директор центра академик РАН Александр Гинцбург, выступили сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
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