Юрист сообщила, когда можно применять перцовый баллончик
Перцовый баллончик и аналогичные аэрозольные устройства по закону относятся к гражданскому оружию самообороны, однако их неправомерное применение грозит административной и уголовной ответственностью. Соответствующие разъяснения дала адвокат Марина Кельбах в беседе с «Газетой.Ru».
Юрист уточнила, что последствия распыления средства невозможно предсказать заранее — возможны химические ожоги, повреждение органов зрения и тяжелые аллергические реакции. Юридическая оценка инцидента во многом зависит от фактически причиненного вреда, а человек, применивший баллончик для защиты, сам нередко становится обвиняемым.
Суд в каждом конкретном случае оценивает инициатора конфликта, реальность угрозы и ее продолжительность в момент применения средства. Даже если необходимая оборона не будет признана, противоправное или аморальное поведение потерпевшего может учитываться как смягчающее обстоятельство.
Россиянам рекомендуют воздерживаться от применения баллончика до тех пор, пока существует возможность избежать конфликта. При необходимости использования средства самообороны необходимо действовать максимально осторожно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Газпром» сообщил о ценах на газ в Европе уровня 2022 года
- Юрист сообщила, когда можно применять перцовый баллончик
- Команда из РФ заняла седьмое место на соревнованиях по копанию могил
- Повреждено 576 квартир: Новороссийск восстанавливают после атаки ВСУ
- Россиянам рассказали о перспективах цен на жилье до конца 2026 года
- Болезнь вейпера: Врачи бьют тревогу из‑за поражения лёгких у подростков
- Экс-депутат Рады раскрыл сроки начала женской мобилизации на Украине
- Полиция ФРГ нашла у задержанного диверсанта список из 160 целей
- Раскрыты детали о долетевшем до Нового Уренгоя дроне ВСУ
- Туроператоры объяснили, как сэкономить на отдыхе осенью и зимой