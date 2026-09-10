Юрист сообщила, когда можно применять перцовый баллончик

Перцовый баллончик и аналогичные аэрозольные устройства по закону относятся к гражданскому оружию самообороны, однако их неправомерное применение грозит административной и уголовной ответственностью. Соответствующие разъяснения дала адвокат Марина Кельбах в беседе с «Газетой.Ru».

Юрист уточнила, что последствия распыления средства невозможно предсказать заранее — возможны химические ожоги, повреждение органов зрения и тяжелые аллергические реакции. Юридическая оценка инцидента во многом зависит от фактически причиненного вреда, а человек, применивший баллончик для защиты, сам нередко становится обвиняемым.