«Вакханалия!»: Вместо черных списков авиадебоширам «предложили» штраф в 300 тысяч
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что единый черный список нарушит право граждан на свободное передвижение.
Единый черный список авиакомпаний нарушит право граждан на свободное передвижение, заявил в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. По его словам, помочь в борьбе с нарушителями могут большие штрафы.
Авиаперевозчики вновь предложили Минтрансу создать единый черный список пассажиров для всех компаний. Давнюю инициативу «Аэрофлота» продвигает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Сейчас компании не обмениваются черными списками авиапассажиров, и действуют такие стоп-листы всего год. АЭВТ призывает продлить сроки действия списков до трех лет, а также расширить состав нарушений, за которые перестанут пускать на борт: к таковым хотят отнести курение и мелкое хулиганство на борту. Герасимов объяснил, почему схема не сработает.
«Такая мера преждевременная и противоречит Конституции, потому что у нас есть право на свободное передвижение. Плюс крайне сложно будет идентифицировать пассажиров при приобретении билетов, так как отдельные системы бронирования в момент приобретения билета не запрашивают паспортные данные пассажира – только фамилия и имя. Все остальные данные вводятся уже на момент регистрации. Полностью ограничить продажу авиабилетов невозможно. А права людей, которые приедут в аэропорт, но не смогут зарегистрироваться, будут нарушены. Это приведет к массовой вакханалии и судебным искам по защите прав потребителей. Если усложнить покупку билетов – через Госуслуги, например, это станет еще большей проблемой и ухудшит ситуацию на авиарынке», - рассказал он.
В связи с этим Герасимов призвал отказаться от единого черного списка, но повысить штрафы для нарушителей до 300 тысяч рублей.
«Черный список – это не такая эффективная мера, эффективная мера – это усиление административной ответственности. Если человек попадает на штраф в 200-300 тысяч, он задумается над своим поведением. Сегодня самый большой черный список и самая активная позиция у компании «Аэрофлот». Они аннулируют специальные статусы пассажиров в случае нарушения, а также блокируют по паспортным данным дальнейшее приобретение билетов. Ежегодно, согласно статистики «Аэрофлота», около 600 человек пополняют этот список. В большинстве авиакомпаний, включая «Уральские авиалинии», Utair и так далее, черных списков нет. Черный список еще ведет компания S7», - отметил собеседник НСН.
Авиапассажиры в России чаще всего жалуются на завышенные цены, проблемы с ваучерами, багажом и хамское отношение со стороны отечественных компаний, заявил ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов «Радиоточке НСН».
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