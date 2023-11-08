«Вакханалия!»: Вместо черных списков авиадебоширам «предложили» штраф в 300 тысяч

Единый черный список авиакомпаний нарушит право граждан на свободное передвижение, заявил в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. По его словам, помочь в борьбе с нарушителями могут большие штрафы.

Авиаперевозчики вновь предложили Минтрансу создать единый черный список пассажиров для всех компаний. Давнюю инициативу «Аэрофлота» продвигает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Сейчас компании не обмениваются черными списками авиапассажиров, и действуют такие стоп-листы всего год. АЭВТ призывает продлить сроки действия списков до трех лет, а также расширить состав нарушений, за которые перестанут пускать на борт: к таковым хотят отнести курение и мелкое хулиганство на борту. Герасимов объяснил, почему схема не сработает.