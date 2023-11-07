«Долго и через суд»: Россиянам рассказали, как бороться с овербукингом авиакомпаний

«Единственное, что можно сделать в таком случае – выйти с претензиями к авиакомпании. Потому что обычно они предлагают бизнес-класс, другое обслуживание и готовы замять такие неприятности. Конечно, в таком случае вылет может задержаться на сутки и больше. При этом можно просто вернуть деньги, но это очень долгий процесс. Особенно долго, если вы оплачивали заказ картой. Если наличкой платили – могут вернуть деньги за три-четыре дня, если по карточке – потребуется месяц-полтора. В данном случае музыкант может выставить претензии авиакомпании. Но если он хочет получить какие-то компенсации, а не просто вернуть стоимость билета, это уже через суд. Конечно, он может посчитать, сколько не заработал на этом концерте плюс моральные издержки», - рассказал он.

Собеседник НСН объяснил, что практика продажи большего количества билетов существует во всем мире и защищает авиакомпании от потерь на некоторых направлениях.

«Бороться с овербукингом не получится, потому что существует мировая практика, это не из головы взято. Авиакомпании иногда несут довольно ощутимые потери из-за того, что люди не приходят, сдают билеты и так далее. Компании проанализировали направления, где наибольшее количество таких случаев. И обычно авиакомпании перестраховываются, они продают больше билетов, чтобы не терять деньги», - заключил Горбачев.

Авиапассажиры в России чаще всего жалуются на завышенные цены, проблемы с ваучерами, багажом и хамское отношение со стороны отечественных компаний, заявил ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов «Радиоточке НСН».

