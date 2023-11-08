В России предложили создать единый черный список авиапассажиров
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение авиакомпании «Аэрофлот» о едином черном списке пассажиров и расширении состава нарушений для внесения в них. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сейчас каждый перевозчик ведет свой список, который аннулируется через год. Компаниям предлагают меняться данными о пассажирах-дебоширах, расширить срок ограничений с одного до трех лет и внести в состав нарушений курение и мелкое хулиганство на борту, пишет Ura.ru. «Аэрофлот» разработал соответствующий проект изменений в Воздушный кодекс и КоАП, говорится в письме на имя замглавы Минтранса Игоря Чалика. Инициативу поддержали другие авиакомпании из АЭВТ.
«Аэрофлот» подтвердил, что подготовил проекты изменений. Как отметили в Минтрансе, обращение авиаперевозчика было получено и находится «на изучении».
По данным источников в авиакомпаниях, проблема черного списка пассажиров актуальна, и инициатива будет иметь «профилактический эффект» и позволит уменьшить количество правонарушений.
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