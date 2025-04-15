Кормухина предрекла России более серьезное испытание после СВО
Певица Ольга Кормухина заявила НСН, что после завершения конфликта на Украине Россию ждет испытание, которого не избежит никто.
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина заявила НСН, что Россию после завершения спецоперации ждет более серьезное испытание.
Перед этим главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила в эфире телеканала «Россия 1», что если не произойдет ничего непредвиденного, то «с божьей помощью в этом году закончится конфликт» с Украиной. Кормухина призвала не расслабляться.
«Многие не понимают, впереди у нас гораздо более серьезное испытание, которое коснется каждого: испуганных и нет, равнодушных и нет. Глобальный конфликт – это еще не самое страшное. В основе любого конфликта лежит духовная подоплека. Когда чаша терпения переполняется, людей встряхивают войнами», - предупредила она.
Ранее генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что если Россия намерена достичь целей СВО, то вряд ли сделает это в 2025 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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