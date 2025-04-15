Перед этим главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила в эфире телеканала «Россия 1», что если не произойдет ничего непредвиденного, то «с божьей помощью в этом году закончится конфликт» с Украиной. Кормухина призвала не расслабляться.

«Многие не понимают, впереди у нас гораздо более серьезное испытание, которое коснется каждого: испуганных и нет, равнодушных и нет. Глобальный конфликт – это еще не самое страшное. В основе любого конфликта лежит духовная подоплека. Когда чаша терпения переполняется, людей встряхивают войнами», - предупредила она.

Ранее генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что если Россия намерена достичь целей СВО, то вряд ли сделает это в 2025 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

