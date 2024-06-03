«В зоне риска все»: Хакерскую атаку на «Верный» связали со взломом СДЭК
Вероятнее всего российский ритейлер «Верный» столкнулся не с простой DoS-атакой, а с вмешательством в систему извне, заявил НСН Сергей Вакулин.
Российские компании все чаще сталкиваются с продуманной атакой на свои системы, при этом полноценно защититься от влияния хакеров невозможно, рассказал в беседе с НСН специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.
Ритейлер «Верный» ранее подвергся хакерской атаке, которая привела к невозможности оплаты товаров банковскими картами. Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании, сайт и приложение ритейлера также не функционируют, проблемы в работе наблюдаются уже третий день. Вакулин предположил, что столь длительные последствия демонстрируют, что хакеры не ограничились внешним воздействием.
«СДЭК столкнулся с нахождением уязвимостей и шифрованием файлов. В случае с ритейлером «Верный» это также скорее не DDoS-атака, поскольку три дня – слишком большой период для устранения последствий. Существует внешнее воздействие, когда отправляют множественные запросы как в случае с DDoS-атакой. В данном случае скорее всего было проникновение извне внутрь. Возможно, это те же хакеры, которые действовали в случае со СДЭК. То, насколько быстро восстановят ресурсы, зависит от масштаба проблемы», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, любая современная система, которая предусматривает доступ к интернету, является потенциально уязвимой.
«Нельзя сказать, что какая-то система будет безопасна на 100%. Любое устройство, которое имеет выход в интернет, всегда подвержено сторонним угрозам - DDoS-атакам, вирусам и так далее. Если сотрудники не придерживаются определенной информационной гигиены, сведения могут попасть в третьи руки, которые нанесут урон. Любой специалист по информационной компьютерной безопасности выстраивает стену, но не факт, что она выдержит воздействие. Хакеры эту стену пытаются разбить, вероятность того, что у них получится – 50 на 50. Поэтому все компании в той или иной степени в зоне риска», - подытожил эксперт.
Ранее в компании СДЭК сообщили о «техническом сбое», за которым последовала приостановка выдачи и приема посылок. Ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare, передает «Радиоточка НСН».
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