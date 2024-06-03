«В зоне риска все»: Хакерскую атаку на «Верный» связали со взломом СДЭК

Ритейлер «Верный» ранее подвергся хакерской атаке, которая привела к невозможности оплаты товаров банковскими картами. Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании, сайт и приложение ритейлера также не функционируют, проблемы в работе наблюдаются уже третий день. Вакулин предположил, что столь длительные последствия демонстрируют, что хакеры не ограничились внешним воздействием.

«СДЭК столкнулся с нахождением уязвимостей и шифрованием файлов. В случае с ритейлером «Верный» это также скорее не DDoS-атака, поскольку три дня – слишком большой период для устранения последствий. Существует внешнее воздействие, когда отправляют множественные запросы как в случае с DDoS-атакой. В данном случае скорее всего было проникновение извне внутрь. Возможно, это те же хакеры, которые действовали в случае со СДЭК. То, насколько быстро восстановят ресурсы, зависит от масштаба проблемы», - заявил он.