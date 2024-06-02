«Лаборатория Касперского»: Россия стала самой атакуемой хакерами страной
По итогам 2023 года Россия заняла первое место в списке стран, которые чаще всего подвергаются хакерским атакам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.
«Самое большое количество инцидентов информационной безопасности за 2023 год в мире - это Россия», - сказал он.
По словам Голованова, до пандемии коронавируса шансы столкнуться с фишингом и другими способами мошенничества составляли 30-35%. Сейчас этот показатель вырос до 75%.
При этом эксперт утверждает, что деньги перестали играть главную роль для хакеров.
Служба доставки СДЭК 26 мая приостановила прием посылок из-за технического сбоя. Позднее хакерская группировка Head Mare заявила, что берет на себя ответственность за атаку на сервис, напоминает «Радиоточка НСН».
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