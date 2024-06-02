«Лаборатория Касперского»: Россия стала самой атакуемой хакерами страной

По итогам 2023 года Россия заняла первое место в списке стран, которые чаще всего подвергаются хакерским атакам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

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«Самое большое количество инцидентов информационной безопасности за 2023 год в мире - это Россия», - сказал он.

По словам Голованова, до пандемии коронавируса шансы столкнуться с фишингом и другими способами мошенничества составляли 30-35%. Сейчас этот показатель вырос до 75%.

При этом эксперт утверждает, что деньги перестали играть главную роль для хакеров.

Служба доставки СДЭК 26 мая приостановила прием посылок из-за технического сбоя. Позднее хакерская группировка Head Mare заявила, что берет на себя ответственность за атаку на сервис, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Информационная БезопасностьХакерыРоссия

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