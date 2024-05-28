В отрасли допустили, что СДЭК не сможет восстановить «зашифрованные» данные

Вирус мог попасть в компанию СДЭК через любого сотрудника, которому злоумышленники могли прислать вредоносное письмо, заявил генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с НСН. Он также допустил уязвимость в сетевом оборудовании компании.

Служба доставки грузов СДЭК не может возобновить работу уже третий день. В компании сообщили о «техническом сбое», из-за чего приостановлена выдача и прием посылок. При этом ранее ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare. По данным СМИ, хакеры требований не выдвигали, но зашифровали всё – даже резервные копии.