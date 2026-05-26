В Запорожье вступились за свободный доступ к Telegram
26 мая 202616:23
Ярослав Харитонов
Качественная связь сегодня — это повышение шансов на выживание, заявил НСН Владимир Рогов.
Жители Запорожья должны иметь доступ к информации о прилетающих дронах по региону, а большинство населения все равно пользуется Telegram, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов в беседе с НСН.
«Вся система сегодня держится, по сути, на военно-общественном взаимодействии и визуальном контроле простых жителей. Несколько Telegram-каналов, которые не имеют никакого официального регионального статуса, вели и дают уведомления о количестве дронов, об их пролете, о направлении пролетов и так далее. Местные жители получают подобную информацию регулярно. Сначала ребята на передовой все видят. Также все замечают местные жители, которые непосредственно видят пролет вдоль линии боевого соприкосновения или по направлению к тем или другим населенным пунктам. После этого я публикую это все у себя в Telegram-канале. Большинство людей пользуются все равно “телегой” — сидят на VPN. Потому что у нас люди тут южнорусские, со смекалкой, поэтому быстро перестроились. Связь сегодня — это повышение возможности выжить, спастись и повысить уровень безопасности. То есть качественная связь без блокировок и без проблем с донесением той или другой информации», — подчеркнул он.
Ранее Рогов объяснил НСН, почему ВСУ усилили атаки на Энергодар и Запорожье.
