BTS и Сабрина Карпентер стали победителями American Music Awards
Группа BTS, Сабрина Карпентер и Бруно Марс стали победителями American Music Awards. Об этом сообщает New Musical Express.
В частности, южнокрейский коллектив получил награды в номинациях «Артист года» и «Песня лета». Кроме того, BTS признали лучшими k-pop-исполнителями. Сабрина Карпентер стала лучшей поп-исполнительницей, а также получила награды за пластинку «Man’s Best Friend» - её признали «Альбомом года» и «Лучшим поп-альбомом».
Лучшим поп-певцом среди мужчин стал Джастин Бибер, группу Twenty One Pilots признали лучшей в жанре альтернативы. В рэп-номинациях победили Кендрик Ламар у мужчин и Карди Би у женщин.
Бруно Марс взял три статуэтки - его назвали лучшим R&B-музыкантом среди мужчин. Его сингл «I Just Might» победил в категории «Лучшая R&B-песня», а пластинка «The Romantic» стала «Лучшим R&B-альбомом».
Специальную награду вручили Билли Айдолу - 70-летнего рокера отметили «За жизненные достижения».
Ранее Кендрик Ламар стал триумфатором премии «Грэмми», завоевав пять наград при девяти номинациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
