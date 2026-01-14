Предвестник для Зеленского: Рогов оценил сроки битвы за Запорожье
Российская армия продвигается в районе Гуляйполя, а Орехово предварительно будут «обходить», перебивая линии снабжения ВСУ для дальнейшего освобождения населенного пункта, заявил НСН Владимир Рогов.
Чтобы начать битву за Запорожье, нужно продвинуться еще от двух до четырех десятков километров к городу, заявил НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Закрытие в поселке Кушугум отделения «Новой почты» — ведущей украинской компании в сфере логистики и экспресс-доставки на Украине — стало «зловещим знаком» для Киева в Запорожье, пишет The Economist. Кушугум — центр одноименной громады Запорожской области, расположенный в 18 км к югу от находящегося под контролем украинской стороны Запорожья. До начала полномасштабных военных действий его население составляло около 8 тыс. человек. В начале января местные власти объявили обязательную эвакуацию из Кушугума детей с родителями. Рогов обрисовал ситуацию на этом участке фронта.
«Срочное закрытие отделения «Новой почты» - это очень плохой предвестник для режима Зеленского. Это значит, что данные территории станут ареной активных боевых действий. Про сам город Запорожье пока говорить рано. Битва за город Запорожье – это дело не самого ближайшего времени. Еще слишком много событий должно произойти до того, как начнутся активные боевые действия за сам областной центр. У нас три участка фронта, на которых идут активные действия, включая направление Гуляйполя и Орехово. Чтобы начать битву за Запорожье, нужно продвинуться еще от двух до четырех десятков километров к городу», - пояснил он.
Рогов также рассказал, что российская армия продвигается в районе Гуляйполя и Орехова.
«Если говорим про Гуляйполе, идут постоянные попытки противника вступать в контратаки, используется тактика, когда боевики ВСУ изображают сохранение контроля, запускаются ДРГ, чтобы воткнуть флаг и провести фотосессию. Все эти группы уничтожаются. В направлении Орехова видим тоже активные боевые действия, продвижение нашей армии. Судя по всему, принято решение обходить город, перебить линии снабжения, чтобы аккуратно его освободить затем», - добавил собеседник НСН.
Ранее российская армия освободила Новобойковское в Запорожской области, а также Белогорье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
