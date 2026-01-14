«Срочное закрытие отделения «Новой почты» - это очень плохой предвестник для режима Зеленского. Это значит, что данные территории станут ареной активных боевых действий. Про сам город Запорожье пока говорить рано. Битва за город Запорожье – это дело не самого ближайшего времени. Еще слишком много событий должно произойти до того, как начнутся активные боевые действия за сам областной центр. У нас три участка фронта, на которых идут активные действия, включая направление Гуляйполя и Орехово. Чтобы начать битву за Запорожье, нужно продвинуться еще от двух до четырех десятков километров к городу», - пояснил он.

Рогов также рассказал, что российская армия продвигается в районе Гуляйполя и Орехова.

«Если говорим про Гуляйполе, идут постоянные попытки противника вступать в контратаки, используется тактика, когда боевики ВСУ изображают сохранение контроля, запускаются ДРГ, чтобы воткнуть флаг и провести фотосессию. Все эти группы уничтожаются. В направлении Орехова видим тоже активные боевые действия, продвижение нашей армии. Судя по всему, принято решение обходить город, перебить линии снабжения, чтобы аккуратно его освободить затем», - добавил собеседник НСН.

Ранее российская армия освободила Новобойковское в Запорожской области, а также Белогорье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

