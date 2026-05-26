Володин предложил запретить депутатам приносить телефоны на заседания

Так он отреагировал на телефонный разговор депутата Елены Драпеко во время выступления лидера фракции «Единой России» Владимира Васильева.

В частности, Володин предложил парламентариям оставлять телефоны в своих кабинетах, когда они «приходят на работу и принимают ответственные решения».

«Прошу вашего поручения на этот счёт. Нет возражений? Нет возражений. Примем решение имени Елены Григорьевны Драпеко», — заключил спикер.

Ранее в Госдуме предложили решить дефицит кадров роботами и пенсионерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».