Володин предложил запретить депутатам приносить телефоны на заседания
Депутатам Госдумы следует запретить приносить на заседания телефоны. Как пишет «Коммерсант», с таким призывом выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Так он отреагировал на телефонный разговор депутата Елены Драпеко во время выступления лидера фракции «Единой России» Владимира Васильева.
В частности, Володин предложил парламентариям оставлять телефоны в своих кабинетах, когда они «приходят на работу и принимают ответственные решения».
«Прошу вашего поручения на этот счёт. Нет возражений? Нет возражений. Примем решение имени Елены Григорьевны Драпеко», — заключил спикер.
Ранее в Госдуме предложили решить дефицит кадров роботами и пенсионерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
