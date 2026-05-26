Фон дер Ляйен рассказал о цели 21-го пакета санкций ЕС против России

Евросоюз приступили к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На пресс-конференции в Вильнюсе она указала, что новые ограничения направлены на снижение уровня жизни россиян.

«Чтобы российские граждане чувствовали последствия конфликта на Украине в их ежедневной жизни», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее в Евросоюзе заявили об отсутствии планов по снижению импортных пошлин на удобрения из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
