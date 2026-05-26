Фон дер Ляйен рассказал о цели 21-го пакета санкций ЕС против России
Евросоюз приступили к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции в Вильнюсе она указала, что новые ограничения направлены на снижение уровня жизни россиян.
«Чтобы российские граждане чувствовали последствия конфликта на Украине в их ежедневной жизни», - подчеркнула фон дер Ляйен.
Ранее в Евросоюзе заявили об отсутствии планов по снижению импортных пошлин на удобрения из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фон дер Ляйен рассказал о цели 21-го пакета санкций ЕС против России
- Сотни тысяч в год: Жалобы прохожих бьют по нарушителям на самокатах
- Володин предложил запретить депутатам приносить телефоны на заседания
- Намек для США: Чего добивается Иран, пугая высокими ценами на нефть
- «Со скрипом»: Рябков рассказал о продвижении РФ и США в вопросах дипотношений
- В Запорожье вступились за свободный доступ к Telegram
- МВД назвало пароль, используемый мошенниками для взлома устройств
- В Госдуме раскрыли, каких релокантов коснется арест имущества
- Великобритания добавила в антироссийский санкционный список еще 18 позиций
- В России опровергли разрыв цен между первичным и вторичным жильем