Сотни тысяч в год: Жалобы прохожих бьют по нарушителям на самокатах
Ксения Эрдман заявила НСН, что строже всего сегодня наказывается поездка на одном арендном электросамокате вдвоем или с ребенком.
За сезон приходит 200-300 тысяч жалоб на пользователей сервисов по аренде электросамокатов, рассказала НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Москвичка за два месяца оштрафовала больше 100 нарушителей на самокатах на сумму свыше 8 миллионов рублей, сообщают СМИ. Отмечается, что 32-летняя женщина из Рассказовки во время прогулок фиксировала все совместные поездки на самокатах, которые встречались ей на пути, и отправляла в техподдержку кикшерингов. После обращений сервисы отвечали, что оштрафовали и заблокировали пользователей. Эрдман напомнила, что это «волонтерская деятельность».
«В целом за сезон наша Ассоциация получает порядка 200-300 тысяч сообщений, это касается всех операторов. На этом заработать нельзя, это волонтерская миссия. Не все нарушения предполагают штрафы или блокировки. Если это какой-то единичный случай, связанный с неправильной парковкой, то максимальная сумма штрафа составит 500 рублей. Штрафы за неспешивание на пешеходном переходе составляют от 1000 до 1500 тысяч. Поездка на одном арендном электросамокате вдвоем или с ребенком строго запрещена сегодня, поэтому сервисы накладывают за это штраф в размере 100 000 рублей, а также навсегда блокируют аккаунт пользователя», - рассказала она.
При этом она подчеркнула, что подобные штрафы должны быть ответственностью государства, а не компаний.
«Поездки все идентифицируются, но если у пользователя нет достаточной суммы на карте, списать невозможно, его просто блокируют. В целом количество ДТП и нарушений становится меньше. Другой вопрос, что эти штрафы должны выставляться государством, а не компаниями», - добавила она.
Нужно наделить полномочиями автодорожные инспекции и туристическую полицию для выявления нарушителей на самокатах, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фон дер Ляйен рассказал о цели 21-го пакета санкций ЕС против России
- Сотни тысяч в год: Жалобы прохожих бьют по нарушителям на самокатах
- Володин предложил запретить депутатам приносить телефоны на заседания
- Намек для США: Чего добивается Иран, пугая высокими ценами на нефть
- «Со скрипом»: Рябков рассказал о продвижении РФ и США в вопросах дипотношений
- В Запорожье вступились за свободный доступ к Telegram
- МВД назвало пароль, используемый мошенниками для взлома устройств
- В Госдуме раскрыли, каких релокантов коснется арест имущества
- Великобритания добавила в антироссийский санкционный список еще 18 позиций
- В России опровергли разрыв цен между первичным и вторичным жильем