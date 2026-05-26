«В целом за сезон наша Ассоциация получает порядка 200-300 тысяч сообщений, это касается всех операторов. На этом заработать нельзя, это волонтерская миссия. Не все нарушения предполагают штрафы или блокировки. Если это какой-то единичный случай, связанный с неправильной парковкой, то максимальная сумма штрафа составит 500 рублей. Штрафы за неспешивание на пешеходном переходе составляют от 1000 до 1500 тысяч. Поездка на одном арендном электросамокате вдвоем или с ребенком строго запрещена сегодня, поэтому сервисы накладывают за это штраф в размере 100 000 рублей, а также навсегда блокируют аккаунт пользователя», - рассказала она.

При этом она подчеркнула, что подобные штрафы должны быть ответственностью государства, а не компаний.

«Поездки все идентифицируются, но если у пользователя нет достаточной суммы на карте, списать невозможно, его просто блокируют. В целом количество ДТП и нарушений становится меньше. Другой вопрос, что эти штрафы должны выставляться государством, а не компаниями», - добавила она.

Нужно наделить полномочиями автодорожные инспекции и туристическую полицию для выявления нарушителей на самокатах, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пресс-центре НСН.

