МВД назвало пароль, используемый мошенниками для взлома устройств
Для взлома устройств россиян мошеннические боты используют простые комбинации. Об этом заявили в министерстве внутренних дел РФ.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства уточнили, что это могут быть комбинаци admin/admin или другие стандартные варианты.
«Такие атаки полностью автоматизированы и ведутся массово», - отмечается в сообщении.
В полиции призвали россиян сразу менять заводские пароли, использовать длинные уникальные фразы, а также включать двухфакторную аутентификацию, обновлять прошивки и отключать удалённый доступ.
Ранее директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско заявил «Радиоточке НСН», что большинство россиян не думают о безопасном пароле для домашних роутеров.
