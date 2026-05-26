«Со скрипом»: Рябков рассказал о продвижении РФ и США в вопросах дипотношений

Россия и США с начала года не один раз контактировали по теме нормализации двусторонних отношений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков: Бизнес США сохраняет интерес к присутствию на российском рынке

По его словам, в данном вопросе Москва и Вашингтон слегка продвигаются, однако медленно - «в час по чайной ложке».

«Со скрипом, очень вязко... с осложнениями... но всё же кое в чём по мелочам мы слегка продвигаемся... По крайней мере, нет отката», - заключил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил Рябкову срок государственной службы до июля следующего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
