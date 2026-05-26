«Со скрипом»: Рябков рассказал о продвижении РФ и США в вопросах дипотношений
Россия и США с начала года не один раз контактировали по теме нормализации двусторонних отношений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, в данном вопросе Москва и Вашингтон слегка продвигаются, однако медленно - «в час по чайной ложке».
«Со скрипом, очень вязко... с осложнениями... но всё же кое в чём по мелочам мы слегка продвигаемся... По крайней мере, нет отката», - заключил дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил Рябкову срок государственной службы до июля следующего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фон дер Ляйен рассказал о цели 21-го пакета санкций ЕС против России
- Сотни тысяч в год: Жалобы прохожих бьют по нарушителям на самокатах
- Володин предложил запретить депутатам приносить телефоны на заседания
- Намек для США: Чего добивается Иран, пугая высокими ценами на нефть
- «Со скрипом»: Рябков рассказал о продвижении РФ и США в вопросах дипотношений
- В Запорожье вступились за свободный доступ к Telegram
- МВД назвало пароль, используемый мошенниками для взлома устройств
- В Госдуме раскрыли, каких релокантов коснется арест имущества
- Великобритания добавила в антироссийский санкционный список еще 18 позиций
- В России опровергли разрыв цен между первичным и вторичным жильем