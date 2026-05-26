Великобритания добавила в антироссийский санкционный список еще 18 позиций
Власти Великобритании добавили в список антироссийских санкций ещё 18 позиций. Об этом со ссылкой на британский кабмин сообщает RT.
в частности, в «чёрный» список внесли замгендиректора системы международных расчетов А7 Игоря Горина, гражданина Израиля Лирана Коэна, исполнительного директора платежной системы Indefieco Сергея Менделеева.
Кроме того, санкции введены в отношении «Евразийского сберегательного банка» (Киргизия), а также ряда компаний из России, Великобритании, Панамы, Киргизии, Грузии, Маршалловых Островов и ОАЭ.
Ранее Швейцария присоединилась к 20-му пакету европейских санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Со скрипом»: Рябков рассказал о продвижении РФ и США в вопросах дипотношений
- В Запорожье вступились за свободный доступ к Telegram
- МВД назвало пароль, используемый мошенниками для взлома устройств
- В Госдуме раскрыли, каких релокантов коснется арест имущества
- Великобритания добавила в антироссийский санкционный список еще 18 позиций
- В России опровергли разрыв цен между первичным и вторичным жильем
- В Госдуме заявили, что СВО изменилась после заявления МИД РФ об ударах по Киеву
- Митрополита Илариона освободили в Чехии без предъявления обвинений
- Шойгу: Запад с 2022 года выделил Украине более $325 млрд на конфликт с Россией
- В Госдуме исключили удары по Верховной раде и офису Зеленского