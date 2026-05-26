Великобритания добавила в антироссийский санкционный список еще 18 позиций

Власти Великобритании добавили в список антироссийских санкций ещё 18 позиций. Об этом со ссылкой на британский кабмин сообщает RT.

Болгарский депутат сообщил, что в стране обсуждают отмену антироссийских санкций

в частности, в «чёрный» список внесли замгендиректора системы международных расчетов А7 Игоря Горина, гражданина Израиля Лирана Коэна, исполнительного директора платежной системы Indefieco Сергея Менделеева.

Кроме того, санкции введены в отношении «Евразийского сберегательного банка» (Киргизия), а также ряда компаний из России, Великобритании, Панамы, Киргизии, Грузии, Маршалловых Островов и ОАЭ.

Ранее Швейцария присоединилась к 20-му пакету европейских санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
