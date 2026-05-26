В Госдуме раскрыли, каких релокантов коснется арест имущества
Юрий Синельщиков и Алексей Волоцков в эфире НСН назвали профилактическим законопроект об аресте имущества релокантов.
Закон не имеет обратной силы, за прошлое релокантов наказывать не будут, но теперь люди должны задуматься, что говорят в адрес России, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков.
Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий усиление ответственности для релокантов, совершивших за границей направленные против интересов России правонарушения. Одно из центральных положений законопроекта – возможность ареста имущества таких граждан в качестве обеспечительной меры. Синельщиков назвал идею правильной, но призвал доработать механизм реализации.
«Это больше профилактический законопроект все-таки, мы не располагаем точной информацией, сколько возможно таких правонарушений. Конечно, это именно на будущее, чтобы люди задумались о том, что делают и произносят. Закон не имеет обратной силы, за прошлое наказывать не будут. Я думаю, что будет не так много случаев применения закона, поэтому да, это больше профилактическая мера. Я эту идею поддерживаю, но не знаю, насколько схема отработана, как будет применяться на практике», - отметил он.
С ним согласился член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков.
«Я думаю, что постепенно и последовательно будут анализироваться случаи нарушения. Законопроект правильный, решение принято, потому что об этом давно говорят. Теперь нужно анализировать информацию, проверять. Законопроект направлен на будущее, так как люди должны понимать, что несут ответственность, даже если уехали», - добавил он.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, идет речь о механизме, который позволит обеспечить исполнение решений по делам об административных правонарушениях. Имеются в виду преступления по таким статьям, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ, дискредитация армии, призывы к санкциям и другое.
