В Запорожье создали правительство

«Первый - финансово-экономический. Это все вопросы, связанные с финансовым сопровождением, формированием бюджета, расходованием бюджета, финансовый контроль, налоговые режимы и преференции, создание инвестиционных условий. В том числе в этом блоке - вопросы имущественного характера», - пояснил Кольцов.

Также предусмотрено формирование блока, объединяющего работу промышленности и сельского хозяйства, инженерной инфраструктуры и строительства дорог. Третий блок – «соцсфера. Это вопросы труда и занятости, соцзащиты, образования и здравоохранения».

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил в беседе с РИА Новости, что Украина навсегда потеряла Запорожскую область.

