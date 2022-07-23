В Запорожье создали правительство
В Запорожской области сформировано правительство, оно будет состоять из трех блоков, рассказал глава кабмина Антон Кольцов.
«Первый - финансово-экономический. Это все вопросы, связанные с финансовым сопровождением, формированием бюджета, расходованием бюджета, финансовый контроль, налоговые режимы и преференции, создание инвестиционных условий. В том числе в этом блоке - вопросы имущественного характера», - пояснил Кольцов.
Также предусмотрено формирование блока, объединяющего работу промышленности и сельского хозяйства, инженерной инфраструктуры и строительства дорог. Третий блок – «соцсфера. Это вопросы труда и занятости, соцзащиты, образования и здравоохранения».
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил в беседе с РИА Новости, что Украина навсегда потеряла Запорожскую область.
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