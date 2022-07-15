В Запорожской области заявили, что регион навсегда потерян для Украины
Украина навсегда потеряла Запорожскую область, считает член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Об этом чиновник заявил в беседе с РИА Новости.
«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет ее неотъемлемой частью», — подчеркнул представитель ВГА.
Рогов добавил, что в регионе идет подготовка к референдуму, и затягивать с его проведением не будут, пишет RT.
Ранее Рогов заявлял, что референдум о присоединении Запорожья к России состоится осенью, предположительно, в первой половине сентября, напоминает Ura.ru.
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