В Запорожской области заявили, что регион навсегда потерян для Украины

«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет ее неотъемлемой частью», — подчеркнул представитель ВГА.

Рогов добавил, что в регионе идет подготовка к референдуму, и затягивать с его проведением не будут, пишет RT.

Ранее Рогов заявлял, что референдум о присоединении Запорожья к России состоится осенью, предположительно, в первой половине сентября, напоминает Ura.ru.

