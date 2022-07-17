В Запорожье раскрыли условия ультиматума Запада Зеленскому

Если Украина сдаст позиции в городе Славянск в Донецкой Народной Республике, Запад прекратит поставки оружия Киеву. Такой ультиматум западные кураторы поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», - заявил представитель администрации Запорожья в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По мнению Рогова, потеря контроля над Славянском для ВСУ неотвратима.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина понесет большие территориальные потери в ходе спецоперации, однако Соединенные Штаты дадут возможность украинским властям закончить ее лишь в случае, когда США сами начнут ослабевать.

«То, что Украина понесет территориальные потери – я в этом не сомневаюсь. Это касается не только Крыма и Донбасса, но и тех территорий, которые контролируются сегодня ВС РФ. Чем дольше будет идти спецоперация, чем дольше Украина будет упираться в вопросах достижения каких-то договоренностей, тем больше потерь они будут нести. Американцы понимают, что Украина в этом противостоянии с Россией не выиграет. Но что касается помощи… Помогать будут. Потому что ***** (спецоперация – прим. НСН) на территории Украины, в которой участвуют граждане Украины, а не США, для них важна и нужна. Они считают, что таким образом она ослабит Россию», - сказал Цеков.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРЗападУкраинаВладимир Зеленский
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