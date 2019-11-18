Уточняется, что под определением «преследование» предлагается понимать «неоднокрaтные угрожaющие действия <…> вырaжaющиеся в поиске пострaдaвшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострaдaвшим в контaкт через третьих лиц либо иными способaми, посещении местa рaботы, учебы пострaдaвшего, a тaкже местa его проживaния». Поясняется, что под этим понятие следует понимать любые действия, которые могут вызывать у потенциальной жертвы опасения за свою жизнь и безопасность, сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что практически каждый третий опрошенный «Левада-Центром» россиянин сообщил, что домашнее насилие имело место в его ближайшем окружении, в том числе в его собственной семье. Ответы опрошенных существенно занижают печальную статистику, возразила на это в эфире НСН лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар. Причина тому — тотальная незащищённость людей от того, что называют домашним насилием.

