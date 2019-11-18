В законе о домашнем насилии может появиться понятие «преследование»
В законопроект о домашнем насилии уточнили понятие «преследование». Уточняется, что поправки были внесены Советом Федерации на заседании рабочей группы, которая занимается подготовкой документа, пишет РИА ФАН.
Уточняется, что под определением «преследование» предлагается понимать «неоднокрaтные угрожaющие действия <…> вырaжaющиеся в поиске пострaдaвшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострaдaвшим в контaкт через третьих лиц либо иными способaми, посещении местa рaботы, учебы пострaдaвшего, a тaкже местa его проживaния». Поясняется, что под этим понятие следует понимать любые действия, которые могут вызывать у потенциальной жертвы опасения за свою жизнь и безопасность, сообщает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что практически каждый третий опрошенный «Левада-Центром» россиянин сообщил, что домашнее насилие имело место в его ближайшем окружении, в том числе в его собственной семье. Ответы опрошенных существенно занижают печальную статистику, возразила на это в эфире НСН лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар. Причина тому — тотальная незащищённость людей от того, что называют домашним насилием.
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