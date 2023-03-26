Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

По его словам, США делают это в течение десятилетий. Американское ядерное оружие размещено в ФРГ, Турции, Нидерландах, Бельгии и Италии.

Как отметил президент, размещая свое тактическое ядерное оружие Россия не будет нарушать своих международных обязательств по его нераспространению.

Ранее Путин заявил, что Россия будет готовить белорусских летчиков для самолетов с ядерным оружием.

