Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, по аналогии с тем, как Вашингтон это делает на территории своих стран-союзниц, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» российский лидер Владимир Путин.

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По его словам, США делают это в течение десятилетий. Американское ядерное оружие размещено в ФРГ, Турции, Нидерландах, Бельгии и Италии.

Как отметил президент, размещая свое тактическое ядерное оружие Россия не будет нарушать своих международных обязательств по его нераспространению.

Ранее Путин заявил, что Россия будет готовить белорусских летчиков для самолетов с ядерным оружием.

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеВладимир ПутинБелоруссия

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