США прокомментировали планы Москвы разместить в Белоруссии ядерное оружие
В США нет причин для изменения готовности ядерных сил страны, сообщает Reuters.
Так в Министерстве обороны прокомментировали план России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В Пентагоне отметили, что нет признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие. Утверждается, что администрация президента США придерживается такого же мнения.
Как сообщил президент РФ Владимир Путин, Вашингтон размещает свое ядерное оружие на территории своих стран-союзниц десятилетиями.
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