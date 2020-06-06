В Японии изобрели маски для защиты от коронавируса в бассейне

Их производство наладили после открытия в Японии бассейнов. Существует точка зрения, что хлор в воде снижает риск заражения коронавирусом. Маски приобретают преимущественно для детей.

По статистике, в Японии 17 тысяч человек инфицировано коронавирусом. 915 человек умерли, 14,9 тысяч японцев выздоровели.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, зачем всем носить медицинские маски в период пандемии коронавируса.

«У нас (в России – прим. НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало. Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путем, надо на пути поставить преграду – маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса», - напомнил специалист.

