Врачи рассказали, как ухаживать за кожей при масочно-перчаточном режиме
В условиях, когда необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, лучше предпочесть тканевым маскам медицинские и менять их каждые два часа. Об этом заявила врач-косметолог Галина Каштанова.
По словам специалиста, на ткани скапливаются и размножаются микробы. Если всё же используется тканевая маска, то её нужно регулярно проглаживать, а кожу под ней обрабатывать лосьоном или мирамистином, советует Каштанова.
Перчатки не желательно носить постоянно: от них потеют ладони и нарушается экосистема рук, размножаются грибки, могут появиться экземы или дерматит, сказала врач-косметолог РИА Новости. По её мнению, лучше выбирать обработанные тальком хирургические перчатки.
Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев напомнил о важности использования масок и перчаток, пишет RT. Уже сейчас многие расслабились и носят их не по принципу самозащиты, а ради соблюдения правил, посетовал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что носить маски придётся ещё долго — до появления вакцины против коронавируса COVID-19 , которую в столице ожидают в октябре.
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