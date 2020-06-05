Врачи рассказали, как ухаживать за кожей при масочно-перчаточном режиме

По словам специалиста, на ткани скапливаются и размножаются микробы. Если всё же используется тканевая маска, то её нужно регулярно проглаживать, а кожу под ней обрабатывать лосьоном или мирамистином, советует Каштанова.

Перчатки не желательно носить постоянно: от них потеют ладони и нарушается экосистема рук, размножаются грибки, могут появиться экземы или дерматит, сказала врач-косметолог РИА Новости. По её мнению, лучше выбирать обработанные тальком хирургические перчатки.

Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев напомнил о важности использования масок и перчаток, пишет RT. Уже сейчас многие расслабились и носят их не по принципу самозащиты, а ради соблюдения правил, посетовал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что носить маски придётся ещё долго — до появления вакцины против коронавируса COVID-19 , которую в столице ожидают в октябре.

