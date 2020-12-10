В ВОЗ заявили, что средняя продолжительность жизни за 20 лет увеличилась

Асма на пресс-конференции прокомментировала доклад ВОЗ о причинах смертности за последние 20 лет. По ее словам, в настоящий момент люди в среднем живут около 73 лет в сравнении с 67 годами в 2000-м году.

Неинфекционные заболевания стали причиной смерти в 7 из 10 случаях. Сердечно-сосудистые заболевания, по данным ВОЗ, "уносят больше всего жизней".

В октябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что за прошедшие 10 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 4,5 года.