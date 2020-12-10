В ВОЗ заявили, что средняя продолжительность жизни за 20 лет увеличилась
С начала 21 века средняя продолжительность жизни увеличилась на 6 лет, но при этом смертность от неинфекционных заболеваний увеличилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника гендиректора ВОЗ Самиру Асма.
Асма на пресс-конференции прокомментировала доклад ВОЗ о причинах смертности за последние 20 лет. По ее словам, в настоящий момент люди в среднем живут около 73 лет в сравнении с 67 годами в 2000-м году.
Неинфекционные заболевания стали причиной смерти в 7 из 10 случаях. Сердечно-сосудистые заболевания, по данным ВОЗ, "уносят больше всего жизней".
В октябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что за прошедшие 10 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 4,5 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Майя Санду объявила о выходе из Партии действия и солидарности
- Sputnik V пролетел мимо Турции, но быстро вернулся. Геополитические подробности
- Байден назвал кандидата на пост главы Пентагона
- Главы МИД России и ОАЭ проведут переговоры в Москве
- В Сомали началась перестрелка возле президентского дворца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru