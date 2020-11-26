Самоизоляция убивает. Геронтолог рассказал, как карантин вредит пожилым
Врач-геронтолог в эфире НСН объяснил, чем опасен для пожилых людей домашний карантин.
Москвичам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, следует оставаться дома до 15 января 2021 года. Об этом говорится в заявлении на личном сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН объяснил, чем опасно для пожилых постоянное нахождение дома.
«Это отсутствие должной физической нагрузки в самоизоляции. Это самое главное. В пожилом и старческом возрасте сердечно-сосудистая система и так детренирована в силу множества сопутствующих заболеваний. А самоизоляция приводит к новому ограничению физических нагрузок, что способствует прогрессированию многих возрастных заболеваний. Это сердечно-сосудистая система, функции головного мозга, свертываемость крови возрастает. А значит, и риск преждевременной кончины. Самоизоляция не так безвредна, как ее пытаются изобразить наши чиновники», - подчеркнул Конев.
По его словам, пожилым необходимы регулярные нагрузки. «Прогулки, в первую очередь. Сейчас у всех есть шагомеры на смартфонах. В день пожилым людям нужно делать не меньше 7000-8000 шагов, а старым – 5000-6000. Темп не так важен», - пояснил собеседник НСН.
Он напомним, что нахождение на улице пожилым не воспрещено в любое время.
«Речь идет о самоизоляции. Просто стоит избегать магазинов. Наши пожилые люди, если вышли пройтись, то чтобы зайти в магазин, взять тележку и походить по залу, опираясь на нее. Этого делать не следует, нужно просто пройтись. А на улице народу не так уж много. И даже маски не потребуется», - заключил врач.
Ранее срок введенных в Москве ограничений из-за коронавируса истекал 29 ноября.
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