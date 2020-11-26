Самоизоляция убивает. Геронтолог рассказал, как карантин вредит пожилым

Москвичам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, следует оставаться дома до 15 января 2021 года. Об этом говорится в заявлении на личном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН объяснил, чем опасно для пожилых постоянное нахождение дома.

«Это отсутствие должной физической нагрузки в самоизоляции. Это самое главное. В пожилом и старческом возрасте сердечно-сосудистая система и так детренирована в силу множества сопутствующих заболеваний. А самоизоляция приводит к новому ограничению физических нагрузок, что способствует прогрессированию многих возрастных заболеваний. Это сердечно-сосудистая система, функции головного мозга, свертываемость крови возрастает. А значит, и риск преждевременной кончины. Самоизоляция не так безвредна, как ее пытаются изобразить наши чиновники», - подчеркнул Конев.