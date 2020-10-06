Путин заявил о росте средней продолжительности жизни в России
За 10 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 4,5 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры, передает РИА Новости. Он отметил, что эту позитивную динамику необходимо сохранить.
Средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года, сообщает телеканал «360».
Самый «смертоносный» период для российских мужчин — 65–69 лет, а большинство женщин уходит из жизни в 80–84 года. Таковы данные Росстата.
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