Путин заявил о росте средней продолжительности жизни в России

За 10 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 4,5 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры, передает РИА Новости. Он отметил, что эту позитивную динамику необходимо сохранить.