В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» станет доминирующим в мире
Штамм коронавируса «Дельта» скоро станет доминирующим в мире, заявили ТАСС во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там подчеркнули, что отличающаяся высокой заразностью мутация COVID-19 уже выявлена в 111 странах и территориях мира.
При этом в ВОЗ отметили, что у экспертов организации пока нет полной ясности о том, почему этот вариант присутствует в одних странах. Отмечая заразность штамма, в заявлении отмечается, что с 6 июля количество стран, в которых он был выявлен, увеличилось на семь.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему против штамма COVID «Дельта» нужно много антител.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru