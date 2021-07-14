В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» станет доминирующим в мире

Штамм коронавируса «Дельта» скоро станет доминирующим в мире, заявили ТАСС во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там подчеркнули, что отличающаяся высокой заразностью мутация COVID-19 уже выявлена в 111 странах и территориях мира.

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При этом в ВОЗ отметили, что у экспертов организации пока нет полной ясности о том, почему этот вариант присутствует в одних странах. Отмечая заразность штамма, в заявлении отмечается, что с 6 июля количество стран, в которых он был выявлен, увеличилось на семь.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему против штамма COVID «Дельта» нужно много антител.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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