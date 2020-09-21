В ВОЗ уверены, что «Спутник V» пройдет испытания успешно

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге уверен в успешном завершении третьего этапа испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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«Я уверен, что результаты третьей фазы исследования вакцины, когда они будут получены, будут положительными», - сказал Клюге журналистам по завершении встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня Клюге поблагодарил Россию за создание эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал второй укол с вакциной от СOVID-19. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе партии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗВакцина
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