В ВОЗ уверены, что «Спутник V» пройдет испытания успешно
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге уверен в успешном завершении третьего этапа испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
«Я уверен, что результаты третьей фазы исследования вакцины, когда они будут получены, будут положительными», - сказал Клюге журналистам по завершении встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, передает «Интерфакс».
Ранее сегодня Клюге поблагодарил Россию за создание эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал второй укол с вакциной от СOVID-19. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе партии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- Прививку от гриппа сделали более 16 млн россиян
- В ВОЗ уверены, что «Спутник V» пройдет испытания успешно
- Кудрин предложил отсрочить повышение налогов за счёт приватизации
- Навальный сообщил о найденном на его теле «Новичке»
- Роспотребнадзор: новых ограничений из-за COVID-19 не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru