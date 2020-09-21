В ВОЗ уверены, что «Спутник V» пройдет испытания успешно

«Я уверен, что результаты третьей фазы исследования вакцины, когда они будут получены, будут положительными», - сказал Клюге журналистам по завершении встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня Клюге поблагодарил Россию за создание эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал второй укол с вакциной от СOVID-19. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе партии.



