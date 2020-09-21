Роспотребнадзор: новых ограничений из-за COVID-19 не планируется
Новых ограничений из-за коронавируса вводить в России в ближайшее время не планируется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения ранее в понедельник поблагодарила Россию за усилия в разработке безопасной и эффективной вакцины против COVID-19, сообщает РИА ФАН. В беседе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru