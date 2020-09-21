Роспотребнадзор: новых ограничений из-за COVID-19 не планируется

Новых ограничений из-за коронавируса вводить в России в ближайшее время не планируется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Жириновский сделал второй укол с вакциной от СOVID-19

В оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения ранее в понедельник поблагодарила Россию за усилия в разработке безопасной и эффективной вакцины против COVID-19, сообщает РИА ФАН. В беседе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры