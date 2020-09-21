Жириновский сделал второй укол с вакциной от СOVID-19
Об этом сообщили в пресс-службе партии ЛДПР
О том, что он сделал первую часть прививки от COVID-19, Жириновский рассказал в начале сентября, пишет РИА ФАН. Позже политики отметил, что не ощутил каких-либо побочных эффектов от препарата, добавив, что ждет второй укол.
Известно также, что после него лидер ЛДПР в течение нескольких дней будет оставаться дома под наблюдением врачей. Через неделю Владимиру Жириновскому предстоит сдать кровь на антитела.
В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что вакцина от COVID-19 не является панацеей и она не устранит кризис. По его словам, нужно рассматривать вакцину как глобальное общественное благо. Генсек назвал пандемию «угрозой номер один», напомнив, что число летальных исходов с начала пандемии скоро превысит миллион. Он подчеркнул, что необходимо создать вакцину, которая будет доступна каждому.
Гутерреш подчеркнул, что это мировой кризис, который не похож ни какой другой. Он добавил, что такой же необычной станет Генассамблея ООН в этом году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- Прививку от гриппа сделали более 16 млн россиян
- В ВОЗ уверены, что «Спутник V» пройдет испытания успешно
- Кудрин предложил отсрочить повышение налогов за счёт приватизации
- Навальный сообщил о найденном на его теле «Новичке»
- Роспотребнадзор: новых ограничений из-за COVID-19 не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru