Жириновский сделал второй укол с вакциной от СOVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе партии ЛДПР

О том, что он сделал первую часть прививки от COVID-19, Жириновский рассказал в начале сентября, пишет РИА ФАН. Позже политики отметил, что не ощутил каких-либо побочных эффектов от препарата, добавив, что ждет второй укол.

Известно также, что после него лидер ЛДПР в течение нескольких дней будет оставаться дома под наблюдением врачей. Через неделю Владимиру Жириновскому предстоит сдать кровь на антитела.