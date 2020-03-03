В ВОЗ сравнили смертность от коронавируса и смертность от обычного гриппа
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что смертность от коронавируса нового типа составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа умирают менее 1%. Об этом сообщает РИА Новости.
Гебрейесус добавил, что COVID-19 не то же самое, что пневмония, респираторный вирус или обычный сезонный грипп. Он рассказал, что коронавирус обладает уникальными характеристиками, и общего у них с гриппом только способ распространения (через жидкости изо рта или носа при чихании и иных контактах) и область поражения (дыхательная система). Однако специалист отметил, что скорость и эффективность распространения нового вируса не так высока, как у гриппа, а также у 99% заболевших проявляются симптомы заболевания в первые же дни после заражения. По словам главы ВОЗ, высокая смертность связана с тем, что у людей еще не выработался иммунитет против вируса.
По данным ВОЗ, для борьбы с коронавирусом COVID-19 на каждый месяц в мире необходимо использовать 89 млн медицинских масок, 76 млн медицинских перчаток и 1,6 млн защитных очков.
Ране в эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что в мировом масштабе коронавирус - это маленькая вспышка, которая по сравнению с гриппом буквально ничего не стоит.
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