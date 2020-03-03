Бильжо: «Карантин» от итальянского – это «сорок дней»

Андрей Бильжо: «Папа был настоящим танкистом. И на танке Т-34 он прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве. Он никогда не рассказывал мне страшных историй, а делился чем-то забавным. Вообще, папа говорил, что война для него была грязной работой. И почему-то образ грязи, смешанной с кровью, остался у меня в памяти навсегда. Добра вам. И пускай эта Победа останется в наших сердцах. И пускай мы ее будем нести с собой, не будем подводить своими поступками тех, кто эту войну выиграл», – говорит Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН.

