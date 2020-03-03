Бильжо: «Карантин» от итальянского – это «сорок дней»
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Во Франции задумались о закрытии Эйфелевой башни
Распространение коронавируса во Франции нанесло сильный удар по всей культурно-туристической отрасли. В Париже допускают закрытие для туристов Эйфелевой башни вслед за Лувром из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пишут «Известия». Однако общего решения, как действовать в сложившейся ситуации, у представителей художественных институций пока нет.
Андрей Бильжо: «Логично, скоро будут закрывать разные учреждения, где скапливается довольно много народу, потому что так диктуют законы санитарной гигиены. Я только что вернулся из Венеции, где закрыли целый карнавал. Было смешно смотреть на людей в костюмах и в медицинских масках. Кстати говоря, маски, друзья мои, и это я говорю вам как бывший врач, помогают только тем, кто болен для того, чтобы не заразить других», – напоминает в беседе с НСН Андрей Бильжо.
Коронавирус спровоцировал спрос на книги об эпидемиях
Продажи книг об эпидемиях писателей-фантастов резко увеличились на фоне распространения коронавируса. В лидерах роман Альбера Камю «Чума».
Андрей Бильжо: «Странно, на самом деле, что люди любят читать про эпидемию во время эпидемии, вместо того, чтобы отвлечься и читать что-то светлое и не думать о всякой заразе. Опять же вернусь в Венецию. Знаете, что слово «карантин» происходит от итальянского quaranta giorni — «сорок дней». Сорок дней держали моряков на специальном острове, которые прибывали в Венецию, для того, чтобы они не приносили чуму», – рассказывает художник слушателям НСН.
ЦИК назвал слоган голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия выбрала слоган и логотип голосования по Конституции. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию, слоган гласит: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
Андрей Бильжо: «Наша страна – без всякого сомнения, наша Конституция, которую никто не соблюдает, включая власть, наше решение – да нет, оно не наше», – отмечает он для НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О своем отце рассказывает Андрей Бильжо.
Андрей Бильжо: «Папа был настоящим танкистом. И на танке Т-34 он прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве. Он никогда не рассказывал мне страшных историй, а делился чем-то забавным. Вообще, папа говорил, что война для него была грязной работой. И почему-то образ грязи, смешанной с кровью, остался у меня в памяти навсегда. Добра вам. И пускай эта Победа останется в наших сердцах. И пускай мы ее будем нести с собой, не будем подводить своими поступками тех, кто эту войну выиграл», – говорит Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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