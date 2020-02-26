В ВОЗ советуют не отменять турпоездки из-за коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не считают, что нужно отказываться от туристических поездок и вводить на них ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила руководитель секретариата международных медико-санитарных правил организации Кармен Долеа. Видеоинтервью с ней размещено на сайте ВОЗ, передает АГН «Москва».

Долеа в частности отмечает, что риск заразиться во многих странах крайне низок, а эпицентр распространения коронавируса по-прежнему находится в Китае.

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Кроме того представитель ВОЗ заверила, что перелет в самолете не повлечет за собой инфицирования. Нужно просто чаще мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие антибактериальные жидкости. Долеа также посоветовала не приближаться к людям, которые кашляют или имеют другие симптомы.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду заявила, что Россия получила штамм коронавируса и ученые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, пишет «Свободная пресса». По ее словам, ученые над этим плотно работают, но пока находятся на начальной стадии разработки.

Ученый-вирусолог Феликс Ершов заявил в эфире НСН, что поездку в пораженную коронавирусом Италию российским туристам стоит отложить. По его словам, это то же самое, что входить в горящий дом.

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ФОТО: pixabay.com
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