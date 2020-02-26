Голикова: Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

При этом Голикова отметила, что в случае с Италией, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка заболевания коронавирусом, подобные ограничения ввести будет сложнее, так как страна входит в Евросоюз.

Напомним, что с 1 февраля российские авиакомпании, за исключением «Аэрофлота», прекратили летать в Китай. Оставшиеся рейсы совершаются только в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу.

Ранее в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар рассказал о панике, которая творится в Европе из-за распространения коронавируса. «В разных частях Европы царит паника. Я просто не припомню, чтобы власти закрывали из-за вируса целые границы. Поэтому впереди очень трудные недели и месяцы. Это громадный вызов для Евросоюза. Мне кажется, если серьёзно на это все посмотреть, то этот вызов намного серьезнее, чем миграционная проблема, с которой Европа пять лет назад так по-настоящему и не справилась», – отметил он.



