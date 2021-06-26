В ВОЗ рекомендуют вакцинироваться от COVID-19 при любом уровне антител
Делать прививку против коронавируса возможно при любом уровне антител. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в субботу, 26 июня.
Вуйнович полагает, что прививка не навредит человеку, если у него есть антитела к коронавирусу.
«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — цитирует ее ТАСС.
Вуйнович также напомнила о необходимости для привитых носить маски, потому что COVID-19 передается от одного человека к другому.
«Даже если вы вакцинированы или переболели, надо носить маску. Потому что даже если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус всё равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку — даже бессимптомно», — приводят слова Вуйнович «Известия».
По данным Вуйнович, рост заболеваемости COVID-19 отмечается в Великобритании, Португалии, в России.
Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину Спутник V Владимир Гущин на пресс-конференции НСН считает, для того, чтобы остановить распространение коронавируса в России, потребуется вакцинация минимум половины населения страны.
«Когда массовая вакцинация охватывает 50% населения, речь о пандемии идти уже не будет. Приблизительно около 20 миллионов человек по стране у нас получило прививку. Это хорошая цифра, но она далека от той, при которой мы ощутим эффект: это 70 миллионов человек и выше. Идеально, если вакцинируются все 100%», - отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru