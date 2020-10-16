В ВОЗ рассказали об опасностях гриппа в период пандемии COVID-19
Особую сложность для мирового здравоохранения представляет одновременное распространение гриппа и коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
По мнению Гебрейесуса, распространение сезонного гриппа осложняет диагностику COVID-19, так как эти болезни имеют схожие симптомы и дают осложнения на одни и те же органы. Сложности ждут как отдельные клиники, так и всю систему диагностики и лечения этих заболеваний.
Однако глава ВОЗ отметил, что меры для прекращения распространения этих болезней также похожи: сохранение социальной дистанции, частое мытье рук, использование средств индивидуальной защиты и своевременное проветривание помещений помогут защититься как от гриппа, так и от новой коронавирусной инфекции.
Ранее в эфире НСН депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что от гриппа необходимо прививаться как можно большему количеству людей, особенно работникам торговли и общественного питания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru