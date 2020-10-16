В ВОЗ рассказали об опасностях гриппа в период пандемии COVID-19

Особую сложность для мирового здравоохранения представляет одновременное распространение гриппа и коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По мнению Гебрейесуса, распространение сезонного гриппа осложняет диагностику COVID-19, так как эти болезни имеют схожие симптомы и дают осложнения на одни и те же органы. Сложности ждут как отдельные клиники, так и всю систему диагностики и лечения этих заболеваний.