В ВОЗ рассказали об опасностях гриппа в период пандемии COVID-19

Особую сложность для мирового здравоохранения представляет одновременное распространение гриппа и коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По мнению Гебрейесуса, распространение сезонного гриппа осложняет диагностику COVID-19, так как эти болезни имеют схожие симптомы и дают осложнения на одни и те же органы. Сложности ждут как отдельные клиники, так и всю систему диагностики и лечения этих заболеваний.

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Однако глава ВОЗ отметил, что меры для прекращения распространения этих болезней также похожи: сохранение социальной дистанции, частое мытье рук, использование средств индивидуальной защиты и своевременное проветривание помещений помогут защититься как от гриппа, так и от новой коронавирусной инфекции.

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что от гриппа необходимо прививаться как можно большему количеству людей, особенно работникам торговли и общественного питания.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:КоронавирусПандемияГрипп
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