Вирусолог оценил вероятность синхронного заражения COVID‑19 и гриппом

Одновременное заражение новым типом коронавируса и гриппом практически исключено, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По его словам, заболевание сразу двумя инфекциями считается большой редкостью.

По словам специалиста, для уменьшения риска инфицирования необходимо неукоснительно выполнять санитарные требования: избегать мест скопления людей, дистанцироваться на 1,5-2 метра от других, надевать защитные маски, использовать перчатки или обеззараживаться с помощью санитайзеров, передаёт «Радио 1».

Ранее в Роспотребнадзоре уточнили, что для профилактики заражения лучше всего применять одноразовые маски, поскольку они не требуют специальной обработки.

