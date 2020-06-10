В ВОЗ рассказали о сроке сохранения иммунитета к COVID-19

Иммунитет к коронавирусной инфекции, предположительно, способен сохраняться у переболевших COVID-19 от шести месяцев до года. Об этом сообщила директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра.

Она отметила, что точно это неизвестно, однако вероятность такая есть по аналогии с другими вирусами того же семейства, пишет El Economista Infosalus.