В ВОЗ рассказали о сроке сохранения иммунитета к COVID-19
Иммунитет к коронавирусной инфекции, предположительно, способен сохраняться у переболевших COVID-19 от шести месяцев до года. Об этом сообщила директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра.
Она отметила, что точно это неизвестно, однако вероятность такая есть по аналогии с другими вирусами того же семейства, пишет El Economista Infosalus.
Нейра также полагает, что если случится вторая волна пандемии, то она не станет столь масштабной благодаря принятым мерам по сдерживанию распространения вируса, а также готовности системы здравоохранения.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России, сообщают «Дни.ру». Он отметил, что в России эффективная система здравоохранения.
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН оценил обнародованные столичными властями данные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru