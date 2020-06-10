В ВОЗ рассказали о сроке сохранения иммунитета к COVID-19

Иммунитет к коронавирусной инфекции, предположительно, способен сохраняться у переболевших COVID-19 от шести месяцев до года. Об этом сообщила директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра.

Она отметила, что точно это неизвестно, однако вероятность такая есть по аналогии с другими вирусами того же семейства, пишет El Economista Infosalus.

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Нейра также полагает, что если случится вторая волна пандемии, то она не станет столь масштабной благодаря принятым мерам по сдерживанию распространения вируса, а также готовности системы здравоохранения.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России, сообщают «Дни.ру». Он отметил, что в России эффективная система здравоохранения.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН оценил обнародованные столичными властями данные.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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