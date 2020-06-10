Вирусолог оценил новые данные о смертности от COVID-19 в Москве

Показатель смертности в Москве в мае 2020 года увеличился на 5715 случаев по сравнению с маем предыдущего года — до 15,7 тысяч человек, и на 5799 случаев по сравнению со средним показателем для этого месяца за последние три года. Об этом 10 июня сообщил столичный Департамент здравоохранения. Там уточнили, что из указанного числа летальных исходов 5260 связаны с COVID-19 как с основной или сопутствующей причиной смерти. По данным Депздрава, с начала эпидемии смертность от нового коронавируса в Москве составила 3,8%, если учитывать пациентов с сопутствующими заболеваниями. Это ниже, чем, например, в Нью-Йорке (10,7%), Лондоне (22,7%), Мадриде (21,5%) и Стокгольме (15,2%).

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН оценил обнародованные столичными властями данные.

«Вопрос летальности этого вируса довольно сложный. Летальность зависит от многих причин. Например, от того, как диагностируется. Чем больше диагностируется случаев, тем ниже летальность. Затем, как регистрируется причина смерти. Если учитывается, что у человека был коронавирус и он относится к этой категории, это одно. Другое, если учитывается, что у него были сопутствующие заболевания. Тогда его «проводят» по сопутствующим заболеваниям. Так что цифра летальности немножечко лукавая», - отметил он.

К слову, московский Департамент привёл оба показателя, и они действительно различаются. Если летальность от COVID-19 как основной или сопутствующей причины — упомянутые 3,8%, то в случаях, где коронавирус был основной причиной, летальность составила 2%. Это в любом случае ниже, чем в европейских городах, согласен Альтштейн. Отчасти показатель объясняется готовностью системы здравоохранения к приёму пациентов, сказал собеседник НСН.

«Если в целом все имеющиеся в Москве обстоятельства рассмотреть, у нас, по-видимому, действительно летальность не такая, как в Западной Европе, это правда. Такая же низкая летальность есть в некоторых других странах — например, в Израиле. Я не знаю, как оценивать уровень науки в таких богатых странах, как Кувейт и Катар, но там везде низкая летальность. И в Москве она достаточно низкая. Это в какой-то мере зависит от того, что наша медицина сумела организовать приём больных и развернуть койки. Это всё, конечно, важно. Но важны и какие-то биологические особенности вируса, который у нас был распространён. Это вполне возможно, и эти вопросы ещё будут изучать», - отметил Альтштейн.

По его словам, предпринятые столичными властями меры «были довольно-таки серьёзными и достаточными». «Другой вопрос, что эпидемия у нас снижается крайне медленно. И вот то, что сейчас отменили значительную часть мероприятий, конечно, медицинскими причинами не обусловлено», - предположил вирусолог.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 июня заявил, что врачи столичных больниц спасли 65 тысяч тяжелобольных, многие из которых были в реанимациях. Он подчеркнул, что дефицита коек не было, чему способствовала в том числе активная работа на подготовительных этапах: многим оказали помощь в амбулаторном режиме, не допустив ухудшения состояния.

