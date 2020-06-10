Собянин сравнил смертность от COVID-19 в Москве с другим миром

Смертность от коронавируса нового типа в российской столице ниже, чем в других мегаполисах мира. По предварительным подсчётам, в общей сложности в Москве скончались порядка 5260 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом рассказал журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что пик заболеваемости пришёлся на конец апреля - начало мая. Однако в Москве всё происходило в достаточной степени сглажено в отличие от некоторых других зарубежных городов, где ситуация порой приобретала черты настоящей гуманитарной катастрофы.

Как уточнил градоначальник, летальные случаи, связанные с заболеванием COVID-19, составляют 92% всей избыточной смертности в мае. Причём, речь идёт не только о том, когда был положительный результат теста на коронавирус, но и о вариантах явной клинической картины. Все эти случаи включались в статистику в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Сергей Собянин выразил соболезнование родным и близким пациентов, которые не смогли вылечиться от этого заболевания. По словам мэра, в июне смертность будет гораздо ниже, поскольку эпидемия пошла на убыль.

