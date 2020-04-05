В ВОЗ рассказали о «самом явном» симптоме коронавируса
Лихорадка и высокая температура названы наиболее характерным симптомом заражения новым коронавирусом. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в эфире «России 1».
Представитель ВОЗ также отметила, что заболевшие коронавирусом жалуются на дезориентацию, когда просыпаются по ночам.
Маргарет Харрис отметила и жалобы на озноб.
«Самый явный симптом – это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — сказала Харрис.
Она указала, что подобные симптомы описывают 90 процентов пациентов.
По данным ВОЗ, в мире выявили свыше 500 тысяч больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек погибли. В России 5389 случаев заражения.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».
«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом», - считает эксперт.
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