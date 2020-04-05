В ВОЗ рассказали о «самом явном» симптоме коронавируса

По данным ВОЗ, в мире выявили свыше 500 тысяч больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек погибли. В России 5389 случаев заражения.

Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».

«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом», - считает эксперт.

