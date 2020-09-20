В ВОЗ прокомментировали возможность повторного карантина в России из-за COVID-19

По ее словам, повторный карантин направлен на замедление передачи вируса и выигрыша во времени. Вуйнович также отметила, что ответные меры на пандемию коронавирусной инфекции рекомендуется адаптировать «к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса».

Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов также заявил, что второй волны коронавирусной инфекции может не быть.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что рекордный прирост не является подтверждением второй волны пандемии в мире.

«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что, действительно, началась вторая волна. Идет прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идет одна волна», - сказал Альштейн.

