В ВОЗ прокомментировали возможность повторного карантина в России из-за COVID-19
В России нет предпосылок для повторного введения ограничений на фоне пандемии коронавируса, считает представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович.
«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами ... ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей», - цитирует Вуйнович «Российская газета».
По ее словам, повторный карантин направлен на замедление передачи вируса и выигрыша во времени. Вуйнович также отметила, что ответные меры на пандемию коронавирусной инфекции рекомендуется адаптировать «к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса».
Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов также заявил, что второй волны коронавирусной инфекции может не быть.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что рекордный прирост не является подтверждением второй волны пандемии в мире.
«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что, действительно, началась вторая волна. Идет прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идет одна волна», - сказал Альштейн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru