В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что COVID-19 это точно не последняя пандемия, сообщают РИА Новости.
Об этом глава ВОЗ сообщил в ходе выступления на World Government Summit.
По его словам, вероятность нового заболевания и масштаб потерь зависят от того, насколько хорошо человечество усвоило уроки коронавируса.
По его словам, в беднейших государствах планеты необходимо организовать собственное производство вакцин. По всему миру нужны масштабные финансовые вливания в общественное здравоохранение для выявления заболеваний на ранней стадии и их предотвращения, а также следует укрепить глобальную систему по предотвращению новых вспышек массовых заболеваний и реагирования на них.
«Более 6 миллионов человек умерли, системы здравоохранения были разрушены, в первый раз в этом веке мы видели увеличение числа людей, живущих за чертой бедности, хотя пандемия обусловлена естественными факторами, она усиливается глобализацией, климатическими изменениями и отсутствием безопасности», - подчеркнул глава ВОЗ.
Он отметил также, что вакцины помогли обуздать пандемию, спасти жизни и защитить системы здравоохранения, однако более 30% населения Африки не получили ни одной дозы препарата, который бы мог защитить от инфекции.
«Равноправие не может быть оставлено на волю сил рынка или быть связано с желаниями доноров», - заключил Гебрейесус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новых вариантов коронавирусной инфекции, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет.
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