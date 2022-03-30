В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что COVID-19 это точно не последняя пандемия, сообщают РИА Новости.

Об этом глава ВОЗ сообщил в ходе выступления на World Government Summit.

По его словам, вероятность нового заболевания и масштаб потерь зависят от того, насколько хорошо человечество усвоило уроки коронавируса.

По его словам, в беднейших государствах планеты необходимо организовать собственное производство вакцин. По всему миру нужны масштабные финансовые вливания в общественное здравоохранение для выявления заболеваний на ранней стадии и их предотвращения, а также следует укрепить глобальную систему по предотвращению новых вспышек массовых заболеваний и реагирования на них.

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«Более 6 миллионов человек умерли, системы здравоохранения были разрушены, в первый раз в этом веке мы видели увеличение числа людей, живущих за чертой бедности, хотя пандемия обусловлена естественными факторами, она усиливается глобализацией, климатическими изменениями и отсутствием безопасности», - подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил также, что вакцины помогли обуздать пандемию, спасти жизни и защитить системы здравоохранения, однако более 30% населения Африки не получили ни одной дозы препарата, который бы мог защитить от инфекции.

«Равноправие не может быть оставлено на волю сил рынка или быть связано с желаниями доноров», - заключил Гебрейесус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новых вариантов коронавирусной инфекции, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЗдравоохранениеКоронавирусПандемияВОЗ
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