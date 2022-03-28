ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 480 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.

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Число смертельных случаев превысило 6,12 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Отметка в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, в 300 млн - в начале января текущего года, 450 млн - 10 марта. Резкий рост числа заражений связан с появлением в конце прошлого года штамма «омикрон», отличающегося повышенной заразностью.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 79,2 млн), Индии (более 43 млн) и Бразилии (более 29,8 млн).

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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